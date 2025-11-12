今季限りで川崎を退団する鄭成龍＝２月、麻生グラウンドＪ１川崎は１２日、元韓国代表ＧＫ鄭成龍（４０）が契約満了により、今季限りで退団すると発表した。これまでクラブの主要大会通算７冠獲得に貢献し、「川崎での時間は私のサッカー人生で大きな転機となり、さらに成長できた大切な時間だった。一緒にたくさんの優勝を経験したこと、苦しい時も支えてくれたこと、決して忘れません。１０年間本当にありがとうございました」