ウイルテック [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比32.0％減の2.4億円に落ち込み、通期計画の11.5億円に対する進捗率は21.2％にとどまり、5年平均の31.5％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の9億円に伸びる計算になる。 同時に、従来未定