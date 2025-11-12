香川労働局が入る高松サンポート合同庁舎 丸亀労働基準監督署は、香川県善通寺市の製造業七王工業と同社の製造部長(当時)を労働安全衛生法違反の疑いで、高松地方検察庁に書類送検しました。 丸亀労基署によりますと、今年1月29日、七王工業の本社兼工場(善通寺市)で60代の男性社員がフォークリフトのフォークに置いたパレットに乗り、廃棄物をコンテナに捨てていたところ地面に落下。脳挫傷などの重傷を