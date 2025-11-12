危機感の高まりが分かりづらいなどの指摘があった防災気象情報について、政府の改正案がまとまりました。 気象災害のリスクを伝える注意報や警報などの防災気象情報は、気象庁や国土交通省からの発表情報の名称や警戒レベルが十分に統一されておらず、危機感の高まりが分かりにくいなどの指摘がありました。このため、防災気象情報の見直しを進める政府は、発表情報の名称や警戒レベルを統一するなどの案をまとめました。 新