■これまでのあらすじ娘と実家へ行った帰り道、目の前に突然現れた矢部マリア。動揺を隠せない夫をよそにマリアは娘と打ち解けてしまい、3人で公園へ行くことに。そして“例の髪飾り”をプレゼントするのだった…■お姉さんと約束してほしいの ■可愛くなれたらうれしいよね ■“可愛いお姉さん”との秘密の日々 ■夫はどう切り抜ける？“例の髪飾り”を主人公が見つけたとき、娘が「可愛いお姉さんからもらった」としか言わなかっ