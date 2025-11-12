プロ野球の第54回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が発表されました。パ・リーグでは初受賞者が6選手と、フレッシュな顔ぶれになりました。投手部門は今季14勝をあげて沢村賞に輝いた、日本ハム・伊藤大海投手が初選出。捕手部門はオリックス・若月健矢選手が2年ぶり2回目の受賞となりました。内野手は全ポジションが初受賞です。1塁手は来日1年目でリーグ3位の141安打を記録した西武・ネビン選手が、2塁手は首位打者となったソ