「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。５年連続５度目の選出となった楽天・辰己涼介外野手（２８）は、今季の表彰式でのパフォーマンスを予告した。この日の秋季練習後、受賞の喜びを語った辰己。「守備の評価を１番できる選手でもあると思うのうれしい」とし、「毎年、マウンドに上がるピッチャーには先輩・後輩関係なく、『守ってくれてありがとう』って言ってくれるピッチャーが多いので。で