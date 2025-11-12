「守備のベストナイン」を記者投票で選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。パ・リーグは初受賞となった日本ハム・伊藤大海投手ら５球団から選出された。リーグ最下位のロッテが唯一のゼロ。２位につけた選手もいない悔しい結果に終わった。ロッテのみ選出ゼロだったのは８１年、０２年、０４年、１３年に続き５度目。サブロー新監督のもと、攻守でレベルアップを図り、来季こそ名を連ねた