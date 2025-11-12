オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が１２日、守備の名手に贈られる「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の遊撃手部門を受賞した。プロ６年目で初の選出となった紅林は「まさか自分が選んで頂けるとは思っていなかったので、素直に驚きました。同時に憧れていた賞でもありましたので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と球団を通じてコメントした。これまで同賞の遊撃手部門は西武の名手・源田が、２０１８年から７年