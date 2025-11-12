「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表された。阪神からは村上頌樹投手、坂本誠志郎捕手、大山悠輔内野手、中野拓夢内野手、佐藤輝明内野手、近本光司外野手、森下翔太外野手の７人が選ばれた。同一球団から７人選出は、７８年阪急、９２年西武の８人に次ぎ、０４年中日の６人を超えるセ史上最多。球団では２３年の５人が最多だったが、塗り替えた。近本の５年連続受賞は新庄（９６年〜００年）に並ぶ球団史上