「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。楽天からは三塁手部門で村林一輝内野手（２８）が初選出、辰己涼介外野手（２８）が５年連続５度目の選出となった。村林は球団を通して「守備の一番の栄誉であるゴールデン・グラブ賞を初めて受賞できたこと、とてもうれしく思います。ルーキーの頃からたくさんノックを打ち指導してくださった監督・コーチ、支えてくれた裏方さん、そして関わってくれた全