気象庁は１２日午後４時３０分、沖縄県の本島中南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられるとして沖縄本島地方に竜巻注意情報を発表した。同庁は、空の様子に注意するとともに、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意が必要としている。