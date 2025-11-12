「釣りと私」と題された北の富士勝昭さん直筆の原稿大相撲中継の名解説者として人気を誇った北の富士勝昭さん＝元横綱、本名竹沢勝昭、北海道出身＝が82歳で死去してから、12日で1年。上手投げと外掛けを得意とした取り口は鮮やかで、歌やゴルフもうまかった。文才もあり、かつて共同通信に寄せた原稿からは多芸ぶりがうかがえる。関係者によると、1980年代後半と思われる原稿は「釣りと私」がテーマ。「私は北海道の留萌で育