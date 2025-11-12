「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラックDE-C44-10000BK（エレコム）2位薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルーDE-C44-10000BU（エレコム）3位薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラッ