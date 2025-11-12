歌手の小柳ルミ子（73）が12日までに自身のブログを更新。インフルエンザにり患したことを報告した。全く声が出なくなり、病院に行ったといい、「インフルエンザ陽性でした」とインフルエンザと診断されたことを明かした。「悔しい悔しいです」とつづり、「55年のキャリアで初めて、自分の体調不良で仕事をキャンセルしてしまいました」と思いをつづった。「今迄40度の高熱があろうが、骨折しようが、肉離れしてようが、外