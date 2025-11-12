ファミリーマートは、揚げ物・お惣菜の購入で人気商品「ファミから」が1個10円になるキャンペーン「ブラック“フライ”デー」を、11月18日（火）から12月1日（日）まで全国約1万6400店舗で実施する。対象商品を2個購入するたびに、通常価格100円（税込108円）の「ファミから」が10円（税込）で購入できるレシートクーポンが発行される。【写真】1個10円でもらえるチャンス！ジューシーで美味しそう…ファミから醤油・塩・むね