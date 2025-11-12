「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰選手が12日、発表された。パ・リーグの遊撃手部門でオリックス・紅林弘太郎内野手（23）が初受賞した。昨年まで7年連続受賞していた西武・源田壮亮内野手（32）をわずか5票差で上回った。このポジションは2013年からソフトバンク・今宮健太内野手（32）が5連覇。その後、源田が7連覇していた。1メートル87の長身遊撃手が、この12年間続いた「今宮・源田王朝」を切り崩した。▼