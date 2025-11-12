「三井ゴールデン・グラブ賞」の投票結果が12日に発表され、楽天の宗山塁内野手（22）は遊撃手部門で3位。新人遊撃手が受賞すれば、79年高代延博（日本ハム）、81年石毛宏典（西武）、88年立浪和義（中日）に続いて4人目の快挙だったが、惜しくも逃した。楽天モバイルパークでの秋季練習後に取材に対応した宗山は「来年以降、目標の一つではあるので、やることは変わらずにいけたら」と話した。その上で守備の名手との差を「一