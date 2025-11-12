ジュニアグループ・ACEesが13日午後10時配信のNetflix『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season7に出演する。同シリーズではジュニアの新グループ3組（ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI）をそれぞれ2週にわたって特集。今回はACEes密着の第3話・第4話となる。今年4月から8月にかけて行われた全国ツアー『ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE』の舞台裏を追うほか、本番でのパフォーマンスの模様もたっぷりと届ける。【番組カット】