【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典主演映画『金髪』（11月21日全国公開）より、岩田演じる中学校教師・市川が担任を務めるクラスの生徒にして、世間を騒がせる“金髪デモ”の首謀者・板緑（白鳥玉季）を写した新場面写真3点が解禁。 さらに、岩田演じる市川が、突然起こった前代未聞の騒動に翻弄される姿が捉えられた“フェイクニュース動画”が公開された。 ■坂下雄一郎監督が白鳥玉季を絶賛！「とにか