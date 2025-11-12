ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比3.8％増の101億円に伸びたが、26年9月期は前期比6.2％減の95.5億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の27.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の17.1％→15.9％に低下した。 株探ニュース