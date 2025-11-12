気象庁によりますと、12日午後、沖縄本島の中南部で竜巻のような激しい突風が発生したということです。12日午後4時半ごろ、那覇空港に設置されたカメラの映像です。沖縄気象台によりますと、12日午後4時16分ごろから、那覇空港の沖の海上で、竜巻のような突風の目撃情報があったということです。気象庁は午後4時半、沖縄本島地方に竜巻注意情報を出しました。気象庁は雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈