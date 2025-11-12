プロ野球の第54回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が発表されました。セ・リーグではNPB最速優勝記録(9月7日)を作るなど今季圧倒的な強さを見せた阪神から、最多の7選手が選出。村上頌樹投手、佐藤輝明選手、森下翔太選手は初受賞となりました。坂本誠志郎選手、大山悠輔選手、中野拓夢選手はそれぞれ2年ぶり2回目の受賞。近本光司選手は5年連続5回目の受賞です。遊撃手部門では巨人の泉口友汰選手が初受賞しました。プロ2年目