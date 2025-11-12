11月11日、3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香が、自身のInstagramで一般男性との結婚を発表した。電撃結婚となったが、発表のタイミングは支持されているようだ。あ〜ちゃんは、お相手について《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と、説明。続けて《ファンの人と結婚することは私の夢でした。10