「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰選手が12日、発表された。パ・リーグの一塁手部門はタイラー・ネビン内野手（28）が1年目で2位以下に大差をつけて初受賞した。パの外国人野手の受賞は2015年に二塁手部門で受賞したロッテ・クルーズ以来10年ぶり。パの一塁手では2008年のオリックス・カブレラ以来、17年ぶりの受賞となった。セ・リーグでは2021年のセ・リーグ一塁手部門で中日・ビシエドが受賞している。