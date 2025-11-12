守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日、発表され、パ・リーグは9人のうち6人が初受賞となった。有効投票者数はパが227人。投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となった。遊撃手部門では紅林弘太郎内野手（オリックス）が79票を獲得して初受賞。18年から7年連続で受賞していた源田壮亮内野手（西武）は74票で、5票差の大激戦を制した。最多得票は一塁手部門のタイラ・ネビン内野手（西武）だっ