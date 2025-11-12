「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰選手が12日、発表された。昨年までパ・リーグの遊撃手部門を7年連続受賞していた西武・源田壮亮内野手（32）はわずか5票差でオリックス・紅林に次ぐ、2位にとどまった。遊撃手部門の8年連続受賞ならセ・リーグの大洋・山下大輔（1976年〜1983年）に並ぶ快挙だったが、届かなかった。連続受賞はパ・リーグ外野手部門の阪急・福本豊の12年連続（投票数1位は5年連続）が過去最多。同