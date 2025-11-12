「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰選手が12日、発表され、全ポジションを通して最多得票はセ・リーグ一塁手部門の阪神・大山悠輔で244票だった。セ・外野手部門の中日・岡林勇希が228票で2位、セ捕手部門の阪神・坂本清志郎の225票が3位で続いた。パ・リーグは外野部門のソフトバンク・周東佑京の147票が1位だった。逆に投票数「1」だったのはセ・リーグは投手部門のDeNAのジャクソン、二塁手部門のヤクルト・山