プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。セ・リーグ覇者の阪神から７人が受賞した。１球団で７人同時受賞は、セでは過去最多となる。巨人からは泉口が初めて選ばれた。セでは、阪神の大山が両リーグ最多の２４４票を獲得し、２年ぶり２回目の選出。阪神の村上、佐藤輝、森下は初受賞となった。パ・リーグでは、オリックスの紅林が初受賞。日本一に輝いたソフトバンク