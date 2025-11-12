11月1日から3日に行われたフィギュアスケート・西日本選手権。女子は三宅咲綺、男子は杉山匠海、アイスダンスは櫛田育良・島田高志郎組が優勝した。この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される全日本選手権へ出場することができる。その切符を手にしたシニア女子の選手を紹介していく。三宅咲綺が西日本連覇女子は、シードの坂本花織とGPシリーズのため出場を免除されている吉田陽菜、松生理乃に