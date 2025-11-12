【モデルプレス＝2025/11/12】映画「楓」（12月19日公開）で福原遥とともにW主演を務める俳優の福士蒼汰（ふくし・そうた／32）に、モデルプレスがインタビュー。前編では、“一人二役”を演じた今作への思いや福原との共演秘話、さまざまな経験をした福士が考える「悲しみを乗り越える方法」を聞いた。【写真】福士蒼汰、バレー石川祐希選手との爽やかすぎる2ショット公開◆福士蒼汰＆福原遥W主演 映画「楓」時代を超えて愛される