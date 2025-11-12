【モデルプレス＝2025/11/12】アイドルたちの舞台裏に密着する「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」のSeason7が、11月6日22時よりNetflixにて独占配信中。13日より配信の第3話・第4話にはACEesが登場し、全国ツアー「ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE」の舞台裏を追うほか、本番でのパフォーマンスの模様もたっぷりと届ける。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆ACEes「この5人でデビューをつかみたい」Netflix