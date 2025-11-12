高橋恭平 福本莉子、高橋恭平、山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、伊野尾慧、千葉雄大が10日、都内で行われた連続 ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」プレミア上映会に登壇した。【写真】高橋恭平＆伊野尾慧「ストロボ・エッジ Season１」プレミア上映会の模様連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」で、ヒロインの初恋の相手、一ノ瀬蓮を演じる高橋恭平が11月10日に開催されたプレミア上映会に登壇し、