JAFは、モータースポーツの魅力を広く体感できるイベント「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜」を、2026年3月20日（金・祝）～21日（土）の2日間、横浜市の山下ふ頭特設会場にて開催する。 2006年から続く同イベントは、日本最大級のモータースポーツ体験型イベントとして親しまれており、今回は「親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モー