守備練習する牧（中央）と小園（左）ら＝7日、サンマリン宮崎宮崎市での1週間の合宿を終え、日本代表の井端監督の表情には充実感がにじんだ。韓国との2連戦は、来春のWBCに向けた最終選考の場。「選手が試合に向けてしっかり仕上げられたのが良かった」と笑顔だった。鍵としていた二遊間にめどが付いた。二塁は前回WBCを経験した牧が健在で、遊撃は今季セ・リーグ首位打者の小園（広島）が台頭し、野村（ソフトバンク）も練習