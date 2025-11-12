福岡高裁那覇支部＝12日午後最大3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法違反だとして、沖縄と東京の有権者が選挙無効を求めた二つの訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部は12日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。東京高裁（梅本圭一郎裁判長）は「合憲」とした。16件起こされた同種訴訟で違憲状態は8件目、合憲は5件目となった。二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に提訴していた。