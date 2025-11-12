英国館前に設置されていた赤い電話ボックス大阪・関西万博の国内外パビリオンにあった展示物や作品を巡り、関西エアポートは12日、運営する関西3空港で展示すると発表した。英国館前にあった赤い電話ボックスや、フランス館に展示されていた再建中のノートルダム大聖堂の模型を含む13点。文化交流の記念として残し、利用者増加の一助にしたい考えだ。空港は大阪（伊丹）、関西、神戸。展示場所は保安検査場前の一般エリアを主