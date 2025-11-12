選手会主催トライアウトでの投球を終え、笑顔を見せる又吉克樹投手（左）＝マツダプロ野球で戦力外となった選手らを対象としたトライアウト（入団テスト）が12日、広島市のマツダスタジアムで行われ、中日とソフトバンクで救援として活躍した35歳の又吉克樹投手や広島でプレーした40歳の松山竜平外野手、西武に2021年ドラフト1位入団の渡部健人内野手ら38選手が参加した。昨年まで12球団合同で開催。重要度の低下などから廃止