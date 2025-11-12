経済対策の策定に向けた国民民主党の提言を高市首相（右）に手渡す玉木代表＝12日午後、首相官邸高市早苗首相は12日、国民民主党の玉木雄一郎代表と官邸で面会し、経済対策の党提言を受け取った。提言では物価高対策として、所得税が生じる「年収の壁」を178万円に引き上げ、手取りを増やすよう求めている。面会後、玉木氏は記者団に「首相は、私たちの主張に真剣に耳を傾けてくれた。年収の壁は残された最大の課題だ」と強調し