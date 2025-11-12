オンラインで決算について説明する、いすゞ自動車の山北文也CFO＝12日午後いすゞ自動車が12日発表した2025年9月中間連結決算は、純利益が前年同期比11.1％減の698億円だった。主力の日本やアジアでトラック販売が堅調だったものの、トランプ米政権の高関税に加え、前年同期に比べ円高ドル安で推移し輸出の採算が悪化したことも響いた。米国の日本製トラックに対する関税は10月まで15％だったが、11月1日に産業保護と安全保障の