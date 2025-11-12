日本サッカー協会(JFA)審判委員会は12日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。鹿島アントラーズがJ1第33節のガンバ大阪戦で最終盤にPKを獲得した場面について、一連のプレーで両チーム合わせて4つのハンドの可能性があったことを示しながら「レフェリーがVARとちゃんとコミュニケーションを取って正しくチェックできた」と審判団を評価した。スコアレスで迎えたこの試合の後半45+1分、右サイドから攻め