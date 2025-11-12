ヴァンラーレ八戸は12日、DF近石哲平の今季限りでの現役引退を発表した。8年間在籍した近石はクラブを通じ、「今シーズン限りで引退することに決めました。8年前八戸に来た時、シーズン途中にもかかわらず、温かく迎え入れてくれて自分の居場所が出来て、すごく嬉しかったのを今でも鮮明に覚えています。たくさんの人に支えてもらって、助けてもらって、好きなサッカーをここまでやることができました。ありがとうございます。