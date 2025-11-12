■台風26号(フォンウォン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年11月12日12時45分発表 12日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    バシー海峡中心位置    北緯21度40分 (21.7度)東経119度25分 (119.4度)進行方向、速さ    北北東 10 km/h (6 kt)中心気圧    994 hPa最大風速&#1