入隊中のSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、ソロの新曲「Fallen Superstar」をサプライズリリース。Instagramで撮影のビハインド写真を公開した。 【写真】入隊中のセブチ・ホシがMVオフショットを大量公開し、ファン歓喜！【動画】「Fallen Superstar」MV ■SEVENTEENホシ、金髪と赤髪のビハインドを披露！ 兵役の義務を果たすため、9月16日に陸軍現役兵として入隊したホシ。ソロの新曲リリー