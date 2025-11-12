オリオンビール [東証Ｐ] が11月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は26.1億円(前年同期は非開示)となり、通期計画の37.8億円に対する進捗率は69.0％となった。 株探ニュース