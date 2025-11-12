きょう、県内の感染症の週報が発表されました。インフルエンザの県全体の定点あたり報告者数は13.70となり県全域に流行発生注意報が発令されました。県全体では先週の8.94から上がり今シーズン初めて注意報が発令です。保健所別では萩、宇部、防府、周南、山口が注意報レベルの10.00を超えています。