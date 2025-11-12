MLBは日本時間12日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出する「最優秀監督賞」を発表。ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブリュワーズのパット・マーフィー監督が受賞しました。ガーディアンズは日本時間7月10日の朝まで、首位のタイガースと「15.5ゲーム差」と大差を付けられていました。そこから9月に10連勝とチームは上向き、残り1戦を残して87勝74敗と並び、最終戦ガーディアンズが勝利し、タイ