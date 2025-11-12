アルテミスS5着の白毛馬マルガ（牝2＝須貝、父モーリス）は武豊とのコンビ継続でつわぶき賞（12月13日、中京芝1400メートル）に向かう。須貝師は「来週、（栗東トレセンに）帰ってくる予定。千四の方が競馬はしやすいと思う」と話した。