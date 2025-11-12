16年放送のテレビ朝日系特撮ドラマ「動物戦隊ジュウオウジャー」で、ジュウオウザワールドこと門藤操を演じた國島直希（31）が12日、X（旧ツイッター）を更新し、結婚と新妻の妊娠を発表した。「私事で恐縮ではありますが、この度一般の方と結婚する運びとなりましたこと、そして小さな命を授かりましたことをご報告させていただきます。突然の発表に驚かせてしまいましたら申し訳ございません」と報告した。そして「未熟者ではあ