ＤｅＮＡの桑原将志外野手と伊藤光捕手が１２日、ＮＰＢからフリーエージェント（ＦＡ）宣言選手として公示された。１３日から他球団との交渉が可能となる。海外ＦＡ権を行使する桑原は球団を通じ「まずは私をプロ野球選手として育ててくださった横浜ＤｅＮＡベイスターズに、心より感謝申し上げます。この度、一人の選手として、自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いか